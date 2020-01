Parla Colonnese: “L’Inter merita il primo posto, Napoli bel banco di prova. Su Vidal…”

Francesco Colonnese, ex difensore di Inter, Lazio e Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex nerazzurro ha toccato diversi temi, dal campionato dell’Inter, alla sfida contro il Napoli, al mercato e all’urgenza di acquistare un centrocampista che possa alzare ulteriormente il livello qualitativo della rosa di Conte.

Queste le sue dichiarazioni: “Questa prima parte di campionato ha detto che Inter e Lazio hanno meritato le posizioni che occupano in classifica. E lo stesso si può dire, in negativo, anche per il Napoli. Le prossime due partite diranno in che condizione sono gli azzurri, durante la sosta Gattuso ha avuto tempo per lavorare, ma contro Inter e Lazio non sarà facile, soprattutto senza Koulibaly“.

Tanti, tantissimi ricordi all’ombra del Vesuvio per Colonnese, acquistato nella stagione ’95-’96 dal Napoli di Boskov. Con i partenopei collezionò 47 presenze ma soprattutto arrivò in finale di Coppa Italia nel 97, all’epoca in panchina c’era Luigi Simoni, il Napoli perse contro il Vicenza ai supplementari. Seguendo proprio Simoni, la stagione successiva approdò all’Inter con cui vinse la Coppa Uefa e ottenne il secondo posto in Serie A.

Da quel momento, il legame ai colori nerazzurri è diventato enorme. Ecco le sue dichiarazioni sul mercato e sul momento della squadra: “L’Inter è allenata bene e ha gli occhi di chi non vuole mai perdere, in Champions però è manca la cattiveria che si è sempre vista in campionato. Il Napoli è un ottimo banco di prova per la squadra di Conte. Mercato? Serve sicuramente un giocatore in mezzo al campo, come Vidal, e anche un esterno sinistro, perché Biraghi e Asamoah non sono sufficienti”.

