Inter, parla Conte: “Forza e coraggio: stare a casa può fare la differenza”

Nel corso di un’intervista riportata da Yahoo Sports e rilanciata da Tennis World Italia, il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha scelto di lanciare un messaggio per spronare le persone al rispetto delle norme stabilite per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

“La cosa più importante in questo momento – dice Antonio Conte – è mostrare forza e coraggio, bisogna fare capire alle persone che stare a casa è una questione di massima importanza. È questo che fa la differenza ed è l’unico modo affinché sia possibile tornare alla nostra normalità il più presto possibile”. L’allenatore nello specifico ha anche parlato di sport e di tennis, raccontando il suo punto di vista su Rafa Nadal: “È importante capire cosa può offrirci lo sport. Avere una mentalità competitiva e applicarla in tutti i contesti della vita può davvero aiutare. Mi piace giocare a tennis quando posso. Nel mondo di questo sport vedo che Rafael Nadal è un esempio da seguire, sia come tennista che come persona”. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro Antonio Conte: forza e coraggio per combattere l’emergenza, con la speranza di poter tornare presto alla normalità.

