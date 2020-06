L’Inter stringe i rapporti con Pastorello: sei calciatori gestiti, asse sempre più proficuo con sguardo al futuro

Quello tra l’Inter e Federico Pastorello è un’asse sempre più proficuo. A partire dal profilo di Antonio Candreva, gestito proprio dal potente procuratore italiano, i rapporti nati tra lui e la società nerazzurra si sono intensificati sempre di più fino ad arrivare ai colpi Lukaku e Conte, mediati proprio da Pastorello. Il futuro dell’asse instauratosi tra l’agente e l’Inter è sempre più roseo, tanto che già oggi vanta, nella rosa nerazzurra, ben sei calciatori sotto la sua gestione.

Il prossimo arrivo dalla scuderia potrebbe essere quello di Malang Sarr, che secondo le ultimissime indiscrezioni pare vicinissimo allo sbarco a Milano. Anche in questo caso la mediazione di Pastorello per portarlo all’Inter potrebbe risultare decisiva, essendo il difensore centrale un parametro zero seguito da diverse squadre, vista la giovane età.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!