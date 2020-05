L’Inter ordina il giorno di pausa. Posizione del club rigida: domani ancora allenamenti individuali

Dopo nove giorni consecutivi di allenamenti individuali, l’Inter si è presa quest’oggi un giorno di sosta. Il club nerazzurro, com’era già stato anticipato da Beppe Marotta pochi giorni fa, non inizierà con le sedute collettive se prima non verrà fatta chiarezza sul protocollo della Federcalcio. Da questo punto di vista il club nerazzurro ha mantenuto una linea rigida e coerente sin dal primo minuto, anteponendo a qualsiasi tipo di interesse la salute dei propri calciatori.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, pertanto, da domani la squadra tornerà ad Appiano Gentile al gran completo, ma senza variare il metodo rispetto agli ultimi giorni, proseguendo ancora con sedute individuali. Il club, con l’inizio della nuova settimana, dovrebbe ricevere anche l’esito del secondo giro dei tamponi effettuati ai calciatori, il primo – invece – per quanto riguarda staff tecnico, dirigenza e lo stesso Antonio Conte che in caso di negatività avrebbe il via libera per tornare sui campi.

