Inter, piace Cancelo ma lo scambio con Skriniar non decolla: il punto sulla trattativa

Skriniar piace tanto al Manchester City e Cancelo resta uno degli oggetti del desiderio nerazzurro. C’è feeling da entrambe le società nei confronti dei due calciatori, compagni di squadra all’Inter per una sola stagione prima del ritorno dell’esterno al Valencia ed il successivo passaggio alla Juventus. Oggi il portoghese fatica a lasciare il segno come vorrebbe con i Citizens e resta più di un’idea per la Beneamata, ma per un’eventuale trattativa con gli inglesi ci sono diversi ostacoli da dover superare.

Come riportato infatti da Calciomercato.com, l’Inter avrebbe in mente una valutazione decisamente più bassa rispetto ai 60 milioni pagati dal Manchester City – comprensivi del cartellino di Danilo – alla Juventus per l’esterno portoghese. Inimmaginabile, secondo il portale online, uno scambio con Skriniar ed un conguaglio di 20/25 milioni destinati nelle casse dei nerazzurri. L’impressione è che il difensore non partirà per offerte inferiori agli 80 milioni e che l’esterno ex Inter non ne valga invece più di 60, secondo la Beneamata. Cancelo resta un giocatore gradito alla dirigenza interista ma i presupposti fissati dai due club bloccano ogni eventuale riflessione sull’affare.

