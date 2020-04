GdS – L’Inter riparte dalla Pinetina: personale ridotto e strutture esterne in supporto

Dopo i lavori ultimati la scorsa estate, l’Inter avrà la fortuna di poter ricominciare la stagione tra poche settimane nel modernissimo centro sportivo di Appiano Gentile. Un ritiro blindato di tre settimane circa, con tutti i comfort a disposizione dei calciatori. A causa dei lavori di ammodernamento del nuovo hotel, però, le strutture della Pinetina non potranno ospitare tutte le persone coinvolte all’interno dello staff.

E, nonostante i tagli ridotti al massimo sul personale che sarà presente quotidianamente ad assistere il lavoro di Antonio Conte ad Appiano Gentile, vi sarà comunque bisogno del supporto di strutture esterne per ospitare parte dello staff. Anche il personale della struttura in questione, come riferito da La Gazzetta dello Sport, potrà essere ridotto e controllato (receptionist, servizi di pulizie che per lo più opereranno in assenza di altri ospiti).

