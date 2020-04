Inter, il punto dopo la fuga degli stranieri: squadra quasi al completo. Sanchez rientra la prossima settimana

Nonostante un’eventuale ripresa del campionato sia ancora piuttosto incerta, i club italiani devono necessariamente correre ai ripari e prepararsi alla possibilità. Ecco perché molti dei campioni stranieri che militano in Serie A sono già tornati nel bel paese dopo la “fuga” causata dall’esplosione del Covid-19. Anche l’Inter, che non vuole ancora mollare il sogno Scudetto, ha visto numerosi dei propri tesserati lasciare i Paesi d’origine per volare di nuovo in Italia. Tuttavia i ranghi non sono ancora completi.

Come segnalato dal giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi sul proprio account Twitter infatti, Alexis Sanchez, che era rientrato in Cile per problemi personali, manca ancora all’appello. Tuttavia il Nino Maravilla è pronto a tornare a Milano già dalla prossima settimana, dove insieme ai compagni attenderà la decisione sulla ripresa delle attività sportive.



