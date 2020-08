Inter, in caso di vittoria dell’Europa League record di introiti dalla UEFA: mai così tanti nella storia del club. Le cifre

Pare brutto ricondurre tutto a una questione di denaro: ma, alla fine, se l’Inter dovesse riuscire a vincere l’Europa League i benefici arriveranno anche sul piano economico, e Suning non può certo ignorare che – parallelamente alla gloria del primo trofeo europeo vinto nel post-Triplete e in ogni caso sotto la propria gestione – c’è da considerare anche questo aspetto, che nel calcio iper-industrializzato di oggi conta almeno altrettanto. I conti in tasca all’Inter, a tal proposito, li fa il noto sito calcioefinanza.it, che spiega quali sarebbero gli introiti di cui l’Inter godrebbe in caso di trionfo, venerdì prossimo, nella seconda competizione continentale.

Posto che i nerazzurri sono già certi di incassare 46 milioni dalla Champions League e 10 milioni per il percorso sin qui svolto in Europa League, nello studio in questione si sottolinea come la vittoria varrebbe ai nerazzurri 4 milioni di euro (totale 60 milioni), e come la vittoria sbloccherebbe automaticamente un’altra somma, da 3,5 milioni di euro, relativa alla partecipazione alla Supercoppa Europea (e si sale a 63,5 milioni). La cifra complessiva verrebbe a essere la più alta mai percepita dalle coppe europee nella storia dell’Inter, questo considerando che non si tiene conto del market pool (e cioè dei proventi derivanti dalla distribuzione dei diritti televisivi), che l’Inter si attende essere uguale o superiore agli 1,6 milioni intascati lo scorso anno con l’eliminazione alla fase a gironi dalla Champions League.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<