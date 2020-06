Dall’Argentina – L’Inter insiste per Gaich: ecco la probabile offerta al San Lorenzo

Il pressing dell’Inter per Adolfo Gaich continua senza sosta: l’attaccante classe ’99 del San Lorenzo sarebbe uno dei primi nomi nella lista della dirigenza nerazzurra, secondo quanto riportato dal giornalista argentino Jorge Baravalle. La squadra di mercato della Beneamata, inoltre, avrebbe già in mente la strategia per portare in Italia il talento argentino.

L’Inter, infatti, avrebbe già iniziato i contatti con la compagine tifata da Papa Francesco per avere la meglio sulla folta concorrenza che segue il giocatore; l’idea sarebbe quella di pagare la clausola rescissoria da 13 milioni di euro, per poi girare in prestito il numero 38 del Ciclón. Il Tanque Gaich dovrebbe maturare in una squadra di Serie A, per poi tornare dal prestito ad Appiano Gentile.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!