Inter, prima giornata della prossima Serie A verso il rinvio? I motivi e le date

In virtù di una fine che non può necessariamente andare oltre il 23 maggio – causa Europeo estivo -, ne date per la prossima stagione di Serie A sono abbastanza serrate. Si parte il 19 settembre e si finirà il 23 maggio, non giocando a Natale e Capodanno ma riducendo la canonica sosta invernale a cavallo delle festività. Un’importante modifica al calendario, però, potrebbe investire Inter ed Atalanta. Essendo arrivate fino alle Final Eight di Champions ed Europa League, infatti, la loro stagione terminerà inevitabilmente dopo, ed i calciatori avranno così a disposizione meno tempo per riposare ed andare in vacanza.

Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, i due club nerazzurri potrebbero richiedere alla Lega Serie A di rinviare la loro prima giornata di campionato per recuperarla il 30 settembre. Così facendo, i calciatori avrebbero più tempo a disposizione per riposare ed inizierebbero il nuovo campionato nel weekend del 26-27 settembre.

