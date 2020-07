Inter in campo con la prima e seconda maglia. L’esordio è vicino: le date e le gare scelte

La prima e seconda maglia dell’Inter per la stagione 2020/2021 non sono state accolte con particolare entusiasmo dai tifosi nerazzurri.

Chissà se qualcosa cambierà con il loro esordio in campionato, atteso nel finale di stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti l’Inter ha deciso non solo di far debuttare la maglia Home ma anche la Away bianca con un motivo a quadretti. Le due gare prescelte dovrebbero essere quelle casalinghe contro Fiorentina (22 luglio) e Napoli (29)

