La Primavera e l’Inter Femminile ricominciano la preparazione. Tutti a Chatillon: le date e gli impegni

La clausola – d’obbligo – ha fatto ingresso da quest’anno nei comunicati delle società che intendano rivelare le date dei propri ritiri: la clausola è quella che prevede che il ritiro si svolga nel rispetto delle linee guida per la tutela della salute e per la prevenzione del Covid. Norme sanitarie a parte, comunque, la notizia è che l’Inter ha comunicato le date del ritiro estivo per la squadra Femminile e per la Primavera.

Entrambe le compagini svolgeranno la preparazione a Chatillon, in Valle d’Aosta. Le ragazze nerazzurre allenate da Attilio Sorbi, in particolare, partiranno oggi alla volta del ritiro per rimanervi sino all’8 agosto (il campionato di Serie A femminile prenderà il via il 22 di questo mese). La Primavera di Armando Madonna, invece, si radunerà a Chatillon l’11 agosto, per poi trasferirsi a Nyon dove la squadra sarà impegnata per la sfida col Rennes, valida per gli ottavi di finale di Youth League.

