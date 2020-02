Inter Primavera – Mulattieri salva ancora una volta i nerazzurri, è 1-1 contro la Juventus

Sempre e solo Samuele Mulattieri. L’Inter Primavera ha trovato ormai il trascinatore di questa stagione ed è l’attaccante con il numero 9. I nerazzurri di Armando Madonna vanno sotto nel primo tempo contro la Juventus sul campo di Vinovo al 2′ grazie alla rete di Sekulov.

L’Inter viene dunque colpita a freddo ma non abbassa la testa e continua ad attenersi al piano partita attaccando i bianconeri molto alti. Il pareggio arriva nella ripresa al 67′ grazie – come abbiamo detto – al solito Mulattieri al settimo sigillo in questo 2020. I ragazzi di Madonna a questo punto continuano a spingere ma non riescono a trovare la rete del vantaggio sempre con Mulattieri nei minuti di recupero che sciupa una grande occasione.

Inter e Juventus dunque non vanno oltre l’1-1 ed i nerazzurri non riescono ad accorciare sul Cagliari secondo in classifica.



