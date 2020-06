Conte, il CdS attacca: “A che punto è l’Inter?”

È sfumata, con un contropiede dopo un calcio d’angolo, la possibilità di tornare a giocarsi in finale la Coppa Italia. L’ultimo trofeo in casa nerazzurra risale al 2011, proprio con la Coppa nazionale. I problemi tornano a galla. I vizi, che hanno accompagnato la squadra negli ultimi anni di sofferenza, si ripresentano ancora una volta. Per eliminarli dal mondo Inter, un anno fa, è stato scelto Antonio Conte, uno degli allenatori più pagati e vincenti in circolazione. Molto è stato fatto, il salto di qualità nel gioco si è visto. Così come la crescita o la piacevole scoperta di alcuni giocatori come Lautaro e Sensi.

“L’Inter è di fronte al timore dell’ennesimo rinvio ( del successo)”, scrive però il Corriere dello sport. Perché se la partenza del campionato aveva visto una compagine spumeggiante, tutta grinta e corsa, doti made in Conte, il corso della stagione ha visto i nerazzurri abbandonare diversi obiettivi. Prima la Champions League, ora la Coppa Italia. Tra l’altro, “la coppa di scorta (ndr l’Europa League) a Conte non piace, trovandosi però in ottima compagnia: viene snobbata da tutta l’Italia calcistica”. E così, l’iniziale entusiasmo, accompagnato da risultati favorevoli, è stato spento, e la squadra si ritrova ora a far fronte con i soliti problemi, con il pensiero di dover rimandare l’appuntamento con il prossimo trofeo.

L’arrivo di Christian Eriksen, colpo di gennaio insolito per il calibro del giocatore, ha riacceso gli animi. Chissà che una nuova ripartenza in stile inizio stagione non possa ripetersi ora in campionato, riaprendo una corsa scudetto che non è del tutto chiusa.

