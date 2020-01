Inter, pronto il rinnovo per D’Ambrosio: prolungamento fino al 2023 e ritocco dell’ingaggio

Le 200 presenze nel mirino con l’Inter. Lo scudetto e l’Europa League tra gli obiettivi in nerazzurro, sperando in una convocazione per la Nazionale di Mancini con vista sull’Europeo. Danilo D’Ambrosio rappresenta il passato ed il presente della Beneamata e sta lavorando duramente per conquistarne anche il futuro. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, per il difensore ex Torino sarebbe già pronto il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2023. Accordo raggiunto tra il club ed il giocatore, con la firma attesa già nelle prossime ore: oltre al prolungamento anche l’adeguamento di stipendio, con un aumento del 35-40%.

L’infortunio rimediato a pochi giorni dal match contro il Napoli lo ha costretto ad assistere al match del San Paolo solo a distanza, guardando i suoi compagni iniziare nel migliore dei modi il nuovo anno. Per D’Ambrosio invece il 2020 parte con un interrogativo, quello relativo al rientro dai box. Fine gennaio o l’inizio di febbraio per tornare a lottare al fianco della sua Inter, conquistata nel 2014 e mai più abbandonata. Tra i dubbi sul rientro a pieno regime si fa spazio una certezza: il rinnovo fino al 2023, in arrivo nelle prossime ore.

