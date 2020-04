Inter protagonista nella Donations League: i tifosi vincono lo scudetto della solidarietà

Si è concluso da pochissime ore il primo campionato della solidarietà, ovvero la Donations League. Si tratta infatti di una raccolta fondi destinata alla ricerca della cura e del vaccino per combattere l’emergenza Coronavirus. Oltre 16 mila euro raccolti dalle tifoserie delle squadre italiane, ben oltre l’obiettivo dei 15 mila fissati dagli organizzatori. Protagonista indiscussa la tifoseria dell’Inter che alza al cielo il primo scudetto della solidarietà.

102 punti totalizzati dalla Beneamata, in testa alla classifica davanti al Milan con 72 punti e la Juventus, terza con 52 punti. In termini di donazioni, da parte dei tifosi interisti sono stati versati 2.325 euro, quasi il triplo rispetto agli 890 donati dalla Juventus. 1592 euro da parte del Milan, terzo in classifica per donazioni alle spalle della Fiorentina, di poco oltre quota duemila. Vince ancora il cuore d’oro dei tifosi interisti, sempre al primo posto in termini di solidarietà.

