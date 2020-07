Inter, puoi credere allo scudetto! Il passato insegna ma la Juventus ha il calendario a favore

Sei punti a cinque giornate dalla fine del campionato. La missione è una di quelle impossibili ma la storia insegna che si può. L’Inter, con la vittoria a Ferrara sulla Spal, si è portata a sei punti dalla capolista Juventus. La formazione bianconera è attesa da una sfida delicata contro la Lazio, lunedì sera e l’Inter può trasformare l’entusiasmo in benzina e far girare ancora più veloce il proprio motore.

Il passato è una miniera di esempi. Gli interisti non più giovani hanno ancora in mente la rimontona della squadra guidata da Gianni Robiolina Invernizzi che, chiamato in panchina nel novembre 1970 dai senatori Mazzola, Corso, Boninsegna e Facchetti dopo il crac di Heriberto Herrera, rimontò punti su punti al Milan e alla fine si prese lo scudetto.

Nel 2000 la Juve di Ancelotti aveva 9 punti di vantaggio sulla Lazio a 8 giornate dalla fine e lo scudetto finì sulle maglie dei biancocelesti. E un anno prima, nel 1999, era stato il Milan, in svantaggio di 7 punti a 7 turni dall’epilogo, a beffare proprio la Lazio di Eriksson. Insomma, per l’Inter c’è materiale per sperare, anche se il calendario della Juve è decisamente più abbordabile.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<