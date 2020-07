Inter, questo Sanchez è ormai imprescindibile. E Conte se lo coccola: “Ha fame e voglia di giocare, per noi è un’arma in più”

L’Inter batte la Spal con un netto 0-4 e si riporta al secondo posto a sole sei lunghezze dalla vetta occupata dalla Juventus. Stasera, come nelle scorse partite, tra i migliori in campo c’era Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, dopo le difficoltà pre lockdown (dovute anche all’ultimo infortunio) si sta caricando la squadra sulle spalle sfornando grandi prestazioni a suon di gol e assist, risultando imprescindibile per questa squadra.

E la sua importanza in questo finale di stagione è stato sottolineato anche da Antonio Conte nel post partita di oggi: “Sanchez è un giocatore che abbiamo voluto fortemente. Ha delle caratteristiche importanti, veniva da due stagioni non buone. Sapevo però chi andavamo a prendere e lo abbiamo fatto appena possibile. E’ diventato un punto di riferimento, perché è imprevedibile. Peccato che si è fatto male per gran parte della stagione. Ora sta bene, si vede da come gioca. Futuro? E’ bene parlarne prima con la società. Ora è totalmente ritrovato, ha voglia di giocare e ha fame. E’ sicuramente un’arma in più per noi”.

