Inter Quiz, le soluzioni alle domande nerazzurre a tema Pasqua

Anche nella domenica di Pasqua, l’Inter ha voluto tenere compagnia ai suoi tifosi attraverso l’Inter Quiz che pubblica ogni domenica. Questa volta, il quiz è incentrato sui match giocati prima o dopo Pasqua. Sul sito ufficiale inter.it, il club ha svelato anche le soluzioni alle domande poste questa mattina, in collaborazione con Opta. Ecco tutte le soluzioni:

1. Qual è stata l’ultima partita giocata dall’Inter nel giorno di Pasqua?

Perugia-Inter 2-3, 11 aprile 2004

Nel giorno di Pasqua del 2004 l’Inter scese in campo a Perugia, in maglia gialla. Una partita dalle mille emozioni, aperta da una meraviglia di Adriano e ribaltata dai padroni di casa con le reti di due grandi giocatori passati da Perugia nella fase conclusiva delle loro carriere: Eusebio Di Francesco e Dario Hubner. Tra l’86’ e l’88’ altre due magie tirate fuori dal cilindro: il pareggio di Adriano e il 2-3 finale di Martins.

2. Quale ex giocatore nerazzurro è nato il giorno di Pasqua del 1977?

Cristiano Zanetti, 10 aprile 1977

Il centrocampista è nato a Massa nel giorno di Pasqua del ’77. Acquistato dall’Inter nel 1998, prima di debuttare in nerazzurro ha trascorso tre stagioni in prestito, una al Cagliari e due alla Roma (vincendo uno Scudetto). In nerazzurro dal 2001 al 2006 ha disputato 146 partite, segnando tre gol e vincendo uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

3. Giovanni Pasquale ha esordito in Serie A con la maglia dell’Inter ad ottobre 2002 contro il Piacenza. Al posto di chi è subentrato in quella sfida?

Francesco Coco

Giovanni Pasquale ha debuttato in nerazzurro, e da titolare, in Champions League il 25 settembre 2002 nella vittoria sull’Ajax per 1-0. Qualche giorno dopo, la sua prima apparizione in Serie A, il 6 ottobre, subentrando al 67′ a Francesco Coco in Piacenza-Inter 1-4. 57 le presenze complessive con la maglia dell’Inter per Giovanni Pasquale.

4. Chi segnò il primo gol dell’Inter nell’ultimo derby di campionato disputato il giorno prima di Pasqua?

Antonio Candreva

Il 15 aprile 2017, sabato prima di Pasqua, il Derby di Milano finì 2-2 con il pareggio nel recupero dei rossoneri con Zapata. Un pari in rimonta dopo il 2-0 nerazzurro, aperto appunto dalla rete di Candreva e seguito dalla rete di Icardi. Quattro dei 13 derby di Milano disputati di sabato in Serie A sono stati il giorno prima di Pasqua:

– 18 aprile 1992: Milan-Inter 1-0

– 10 aprile 1993: Inter-Milan 1-1

– 15 aprile 1993: Inter-Milan 3-1 (il derby del famoso gol al volo di Berti, assegnato come autorete di Rossi)

– 15 aprile 2017: Inter-Milan 2-2.

5) Tre giorni dopo la Pasqua del 1985, l’Inter vinse per 2-0 la semifinale d’andata di Coppa UEFA grazie a un rigore di Liam Brady e a un gol di Alessandro Altobelli. Contro quale avversaria?

Real Madrid

Un dolce ricordo, che qualche giorno dopo si trasformerà in un incubo. Erano gli anni delle sfide di Coppa con il Real Madrid. Quella vittoria per 2-0 non bastò perché, al ritorno, il Real si impose al Bernabeu per 3-0 eliminando i nerazzurri. Nell’86 stessa situazione: vittoria Inter per 3-1 in casa, sconfitta per 5-1 dopo i supplementari al ritorno.

6) L’unica partita in Serie A in cui Marcelo Brozovic ha sia segnato che servito un assist fu arbitrata da Fabrizio Pasqua il 17 aprile 2018. Contro quale squadra?

Cagliari

Inter-Cagliari 4-0 dell’aprile 2018 vede Marcelo Brozovic protagonista del terzo e del quarto gol. Il 3-0, segnato dal croato dopo una percussione in area e un destro morbido nell’angolo. E l’assist per Perisic: una punizione a due, giocata da Brozovic e rifinita dal sinistro di Perisic.

7) Nel febbraio 2011, l’Inter sbanca il Franchi in Serie A per 2-1. Dopo un’autorete di Michele Camporese, la Fiorentina pareggia con un gol di Manuel Pasqual. Chi segnò il gol della vittoria per i nerazzurri?

Giampaolo Pazzini

Arrivato nel mercato invernale, Pazzini ebbe un grande impatto in nerazzurro. Il pareggio di Pasqual sembrava aver spento gli ardori dell’Inter al Franchi, ma Pazzini riuscì a trovare il gol vittoria grazie ad un irresistibile guizzo di Eto’o.

8) Quale allenatore tra Benitez, Zaccheroni e Stramaccioni non è mai stato sulla panchina nerazzurra il giorno di Pasqua o il giorno precedente a questa festività?

Rafael Benitez

Lo spagnolo guidò l’Inter dall’estate 2011 fino al mese di dicembre di quell’anno. Alberto Zaccheroni era in panchina nel successo dell’Inter contro il Perugia nel 2004 il giorno di Pasqua. Mentre Andrea Stamaccioni ha allenato i nerazzurri sia il 7/4/2012 (v Cagliari) e il 30/03/2013 (v Juventus).

9) Quante volte Franco Colomba ha affrontato l’Inter da allenatore in Serie A?

12

Il tecnico ha affrontato l’Inter 12 volte guidando: Vicenza (1 pareggio), Reggina (5 volte: 2 vittorie Inter, 2 pareggi, 1 vitoria per la Reggina), Livorno (1 vittoria Inter), Cagliari (1 vittoria Inter), Bologna (2 vittorie Inter), Parma (1 vittoria Inter, 1 vittoria Parma).

