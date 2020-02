GdS – L’Inter rimpiange Radu, ma l’infortunio di Handanovic è arrivato dopo la cessione

Non è stata di certo fortunata l’Inter con le tempistiche, visto che l’infortunio di Samir Handanovic è avvenuto giusto qualche ora dopo la cessione in prestito di Radu al Parma. L’estremo difensore rumeno, reduce da un anno e mezzo da protagonista tra i pali del Genoa, avrebbe sicuramente dato una grossa mano in questo sfortunato periodo, prendendo il posto di Padelli senza costringere il club a rituffarsi sul mercato dei portieri a parametro zero.

Ovviamente, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, resta eccome il rimpianto per aver dato via il portiere classe 1997, ma davvero non si poteva prevedere uno scenario del genere. Così, Emiliano Viviano sembra ad un passo dal ritorno all’Inter per fare il vice di Daniele Padelli ed avere un’alternativa pronta in caso di qualsiasi eventualità. I test di oggi ad Appiano Gentile saranno comunque decisivi far maturare una scelta definitiva alla società.

