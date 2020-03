Inter, Radu sul piatto per arrivare a Musso: l’alternativa è Dimarco

Spunta un nome nuovo tra le possibili pedine fondamentali per l’assalto dell’Inter a Juan Musso. Il portiere dell’Udinese, come raccontato da Calciomercato.com, piace ed anche tanto ai nerazzurri che lo seguono da tempo ed avrebbero individuato in lui il ruolo di vice Handanovic. Non sarà facile però riuscire a battere la concorrenza tra le pretendenti per il portiere argentino che vanta estimatori anche dall’estero. Per questo la Beneamata avrebbe pensato di inserire nell’affare il cartellino di un giocatore seguito dai bianconeri: quello di Federico Dimarco.

L’esterno interista, oggi in prestito all’Hellas Verona, è infatti finito nel mirino dell’Udinese. Nel caso in cui l’Inter non dovesse riuscire a sacrificare Radu per arrivare a Musso, l’alternativa sarebbe quella di girare Dimarco ai friulani. Il classe ’97, in nerazzurro nella prima metà di stagione, è riuscito a conquistare sia lo sguardo dell’Udinese che degli scaligeri che sperano di acquistarlo a titolo definitivo. Può essere l’ex Parma l’uomo giusto per permettere alla Beneamata di arrivare a Musso.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!