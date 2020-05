Inter regina per media spettatori ma non solo: San Siro nella top 5 per riempimento

Il tifoso interista – ormai non è più novità – è ancora una volta il primo in Serie A. Come riporta il sito Calcio&Finanza infatti, nella sua analisi sul pubblico presente negli stadi in campionato, rileva l’Inter come il club con più spettatori di media durante l’anno, ovvero 65.800. Il distacco sulla seconda – in questo caso il Milan – è esorbitante: i rossoneri infatti fanno registrare 53.957 tifosi di media presenti nelle gare in case, quasi 12.000 in meno. Numeri da top club assoluto.

Nell’analisi però la Serie A è ancora un passo indietro rispetto all’Europa calcistica soprattutto per quanto riguarda i riempimenti degli impianti sportivi, con una media del 70,1%: quarto posto e ben 26,7 punti percentuali in meno rispetto all’inarrivabile Premier League (96,8%). In questa speciale classifica i nerazzurri si piazzano al 4° posto al pari dell’Udinese con una media dell’87%: San Siro è infatti quasi sempre al completo rispetto alla sua capienza ufficiale.



