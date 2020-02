GdS – L’Inter ha raddoppiato i ricavi, il fatturato del Milan è crollato: il confronto tra le due società

CROLLO MILAN – “Il fatturato rossonero è crollato, a partire dal record di 264 milioni del 2012-13, fino a stabilizzarsi attorno a quota 200 milioni, inferiore anche a Roma e Napoli, quindi fuori dalla top 20 europea. D’altronde, la squadra campione d’Europa per sette volte è assente dalla Champions da sei stagioni: non aver accesso a quella ribalta pesa tantissimo, sia per i ricchi premi Uefa sia per tutto l’indotto, dal botteghino al marketing. E i ricavi commerciali, già scesi a quota 57 milioni (-34% in 3 anni), sono attesi allo stress test: a giugno scade il contratto col main sponsor Emirates, che assicurava un fisso di 14 milioni annui”.