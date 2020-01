Inter, ricordi Hakan Sukur? Oggi vive un dramma: “Per sopravvivere devo…”

Ha rappresentato al meglio il suo paese facendo ciò che amava, giocando a calcio. È stato uno dei più grandi giocatori turchi di tutti i tempi, e si è fatto apprezzare anche nella nostra Serie A. L’ex attaccante di Inter, Torino e Parma Hakan Sukur, ha raccontato ai microfoni di Welt am Sonntag, l’incredibile dramma del suo fallimento.

Queste le dichiarazioni dell’ormai 48enne, che spiega come da quando Erdogan è salito al potere nel 2016 ha perso tutto: “Non mi è rimasto niente. Si è preso tutto ciò che era mio. Guadagno guidando per Uber e vendendo libri. Il mio diritto alla libertà, quello di esprimermi e quello al lavoro. Il partito mi ha invitato a beneficiare della mia popolarità. Poi sono iniziate le ostilità”.

“Hanno lanciato pietre nella boutique di mia moglie, i miei figli sono stati molestati per strada, ho ricevuto minacce dopo ogni mia dichiarazione. Quando me ne sono andato hanno rinchiuso mio padre e tutto ciò che avevo è stato confiscato. È stato un momento molto difficile per la mia famiglia. Chiunque aveva a che fare con me aveva difficoltà finanziarie”., ha poi concluso.

Da quanto si legge su Goal.com, Hakan Sukur sarebbe stato accusato accusato di aver partecipato al colpo di stato del 2016: “Quale sarebbe stato il mio ruolo? Fino a oggi nessuno è stato in grado di spiegarlo. Ho fatto solo cose legali nel mio Paese. Possono indicare quale crimine avrei commesso? No, sanno solo dire traditore e terrorista. Sono un nemico del governo, non dello Stato o della nazione turca. Adoro la mia bandiera e il nostro Paese”.

Oggi, per guadagnarsi da vivere, l’ex attaccante vende libri e guida un Uber per le vie di Washington: una disavventura che ha dell’assurdo.

