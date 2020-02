Inter, ti ricordi Guarin? la sua avventura in Brasile continua: nuova firma con il Vasco da Gama

È stato uno dei calciatori più amati in un periodo di certo non felice nella storia interista. È Fredy Guarin, che a poco più di un mese dalla scadenza del suo contratto con il Vasco da Gama, vestirà nuovamente la maglia del Gigante da Colina. Il suo contratto con il Vasco da Gama è scaduto lo scorso 31 dicembre, e per il centrocampista colombiano si è prospettato un ritorno più che gradito a Rio de Janeiro.

Questa volta, il colombiano firmerà per due anni con il club cruzmaltino, società che già da parecchio tempo stava trattando il giocatore e stava sperando in un esito positivo dell’operazione. A sigillare l’affare, come riporta Goal.com, è stato lo stesso giocatore: l’ex interista ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in aereo con destinazione Rio.

Ulteriore indizio sono stati i pallini bianchi e neri, i colori del Vasco. Il primo amore tra Guarin e il Vasco, del resto, è sbocciato subito. Nonostante il club di Rio abbia chiuso lo scorso campionato con un mediocre dodicesimo posto, il colombiano ha conquistato la tifoseria, che ha sempre chiesto a gran voce il suo rinnovo.

L’ex nerazzurro firmerà fino al 31 dicembre del 2021. E questa notte sarà in tribuna ad assistere alla gara della sua ex e futura squadra, valevole per la Copa Sudamericana, contro i boliviani dell’Oriente Petrolero.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!