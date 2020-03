L’Inter risponde alle accuse di Dal Pino: “Giocare lunedì sarebbe stato contro logica, ecco perché”

Dopo l’accusa del presidente della Serie A Dal Pino all’Inter per essersi rifiutata di giocare Juventus-Inter a porte aperte lunedì sera, il club nerazzurro attraverso La Gazzetta Dello Sport in maniera ufficiosa ha preso posizione, spiegando i motivi per cui la proposta era irragionevole. Questo il messaggio:

“Di certo la posizione del club non cambia. E riguardo alla proposta di giocare Juventus-Inter lunedì sera, la società nerazzurra fa sapere di non averla mai considerata tale, in quanto irricevibile e neppure praticabile, quasi provocatoria. Per tre ordini di motivi.

Primo: perché sarebbe andata contro logica, allarme coronavirus scomparso nel giro di 24 ore, dal “non si gioca domenica” al via libera ai tifosi dopo appena 24 ore.

Secondo: perché lo Stadium sarebbe stato aperto ai soli tifosi bianconeri, con le conseguenti polemiche del caso.

Terzo: lo spostamento a lunedì di Juve-Inter avrebbe comportato lo slittamento a giovedì di Juve-Milan di Coppa Italia, nello stesso giorno di Napoli-Inter, con le possibili rimostranze da parte della Rai che del torneo detiene i diritti tv”.

