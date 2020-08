Inter, ritiro al via il 7 settembre. Il Centro Sportivo Suning pronto ad accogliere la squadra rispettando tutte le misure

La stagione è terminata soltanto 9 giorni fa, e l’Inter è già pronta per la prossima. Come riporta La Gazzetta dello Sport il 7 settembre infatti inizierà il raduno agli ordini – per il secondo anno – di Antonio Conte. Seppur senza giocatori impegnati con le rispettive nazionali, inizieranno gli allenamenti in vista dell’inizio della stagione che i nerazzurri inizieranno una settimana dopo rispetto alle altre squadre.

Il Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile è uno dei più all’avanguardia dell’intera Serie A e permetterà a tutti i giocatori di avere una propria stanza, un proprio bagno ed addirittura una personale confort zone. Tutto per garantire la salute e il distanziamento in questi momenti di emergenza sanitaria. Poi si ritornerà in campo a caccia della Juventus.

