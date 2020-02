Inter, ritorno di fiamma per Giroud: il francese tentato dai nerazzurri, ma Marotta non ha fretta

L’Inter, Olivier Giroud ed un matrimonio sfumato che coltiva ancora una speranza di lieto fine. I nerazzurri a gennaio sono stati vicinissimi alla firma del giocatore che aveva dato il suo ok al trasferimento a Milano, il tutto prima dell’assalto della Beneamata nei confronti di Eriksen ed il blocco del Chelsea che ha scelto, negli ultimi giorni di mercato, di non lasciar partire il giocatore. Calciomercato.com annuncia un possibile ritorno di fiamma tra le parti, con i contatti rinviati però di qualche mese.

L’attaccante francese ha scelto infatti di tenere una porta aperta verso i nerazzurri perché stima Conte, con il quale ha già lavorato, ed anche perché vede i nerazzurri come destinazione ideale per la tipologia di gioco e schemi. Il Nazionale dei Bleu è tentato dall’esperienza italiana, ma l’Inter ha scelto di prendere tempo: l’accordo, come riferito dal portale di calciomercato, era infatti relativo a gennaio, mentre per giugno i nerazzurri dovranno valutare con calma le mosse per il proprio reparto offensivo. La Beneamata dunque non ha escluso un nuovo ritorno di fiamma per Giroud che resta in attesa di capire le prossime scelte in vista del futuro. Un particolare però è certo: l’Inter non ha fretta e prenderà le prime decisioni soltanto a partire da aprile.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!