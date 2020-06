Inter-Sampdoria, dominio nerazzurro: il dato sul possesso palla è clamoroso

Confermando gli ottimi segnali già offerti in occasione della semifinale pareggiata contro il Napoli, l’Inter strapazza la Sampdoria nel primo tempo del recupero della 25esima giornata di Serie A. La formazione di Antonio Conte gioca bene e dà segnali incoraggianti con il nuovo modulo che prevede la presenza inedita di Christian Eriksen nella posizione di trequartista. Sugli scudi, oltre al danese autore dell’assist per la rete di Romelu Lukaku, è soprattutto Lautaro Martinez che sigla il secondo gol ed è protagonista con tante belle giocate.

A riprova del puro dominio interista ai danni di una sterile Sampdoria, ecco il dato impressionante che riguarda il possesso palla dell’incontro con un clamoroso 75% in favore dell’Inter contro il 25% avversario. In attesa di capire le indicazioni del secondo tempo, Conte non può che essere soddisfatto per quanto visto fino a questo momento. Con la speranza di incrementare ulteriormente il margine di vantaggio rispetto alla formazione blucerchiata, per consentire a qualche elemento in campo di rifiatare in vista del match di mercoledì contro il Sassuolo.

