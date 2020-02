Allarme Coronavirus, l’annuncio del Sindaco di Milano: “Inter-Sampdoria sarà rinviata”

È arrivato in tarda serata l’annuncio che in molti ormai da diverse ore stavano aspettando. La partita tra Inter e Sampdoria, valida per la 25a giornata di Serie A ed in programma stasera alle 20.45, sarà rinviata. Lo comunica con un post sul proprio profilo Facebook ufficiale il Sindaco di Milano, Beppe Sala, che poco prima della mezzanotte ha scritto: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!