Inter-Sampdoria, al momento una sola data utile per il recupero: il punto

Inter-Sampdoria: quando si recupererà? Oggi si saprà di più. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante il consiglio nazionale del Coni ha aperto alla possibilità di riaprire gli stadi a partire dalla prossima giornata. Restringendo le aree coinvolte a ridosso dei focolai per il Coronavirus.

Va risolta la questione legata alla circolazione delle persone dalle regioni dell’emergenza. La Regione Friuli, che aveva chiesto il rinvio di Udinese–Fiorentina di sabato alle 18, si adeguerà alle direttive del governo: la gara dunque si giocherà a porte chiuse. Ad oggi Sampdoria–Verona, fissata per lunedì 2 marzo alle 20.45 dovrebbe giocarsi a porte aperte, visto che il decreto ha validità fino a domenica.

Per il resto tutto deciso: stadi vuoti in Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia, Juventus-Inter, Lazio-Bologna, Cagliari-Roma, Lecce-Atalanta. Oggi dovrebbero essere annunciate le date dei recuperi delle gare che non si sono disputate lo scorso weekend. Torino–Parma mercoledì 11 marzo alle 18.30 (conseguente anticipo di Torino–Udinese da lunedì 9 a sabato 7, ora da definire); probabile Verona–Cagliari l’11 marzo alle 15. Da decidere Inter–Samp.

Il club nerazzurro avrebbe voluto recuperare la sfida il 5 marzo, quando in realtà è prevista la gara di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Ma due motivi bocciano questa ipotesi. Il 4 marzo Inter–Sampdoria con ogni probabilità si sarebbe disputata ancora a porte chiuse, con un danno economico per la società, costretta a rimborsare i biglietti acquistati come per Inter-Ludogorets.

Il secondo riguarda la “regolarizzazione” della corsa scudetto. Giocare la sfida avrebbe obbligato a spostare Napoli-Inter nella peggiore delle ipotesi al 13 maggio, la data attuale della finale di Coppa. Molto dipenderà dunque dal cammino dei nerazzurri in Europa League.

