Inter-Sampdoria, chance per Gagliardini: contro le genovesi tende ad esaltarsi

L’infortunio di Marcelo Brozovic riscontrato nella giornata di ieri, ha costretto Antonio Conte a correre ai ripari. La situazione del centrocampo non è delle migliori, visto che anche Sensi e Vecino sono out. Così, per far coppia insieme a Nicolò Barella, dal primo minuto si vedrà Roberto Gagliardini. L’ex Atalanta all’andata in casa della Sampdoria si era reso protagonista di una buonissima prestazione, andando anche in rete con una bella incursione interna su assist geniale di Brozovic.

Contro le genovesi, effettivamente, Gagliardini ha un feeling speciale. Quest’anno, oltre ai blucerchiati, è andato a segno anche contro il Genoa. E, sempre contro il Grifone, il centrocampista nerazzurro lo scorso anno aveva segnato addirittura 4 reti, rispettivamente con due doppiette tra andata e ritorno. Nel nuovo modulo di Conte farà da diga sulla mediana insieme a Barella e i suoi centimetri, abbinati alla corsa del compagno, potrebbero integrarsi perfettamente alle spalle della fantasia di Eriksen.

