Inter-Sampdoria, Conte (Inter TV): “Sono molto soddisfatto della prestazione. Dobbiamo alimentare speranze per la lotta scudetto”

Il ritorno dell’Inter in campionato ha portato i 3 punti. Nella gara di San Siro contro la Sampdoria, infatti, i nerazzurri si sono imposti per 2 a 1, grazie alle reti di Lukaku e Lautaro Martinez. Inutile il gol blucerchiato di Thorsby, che ha accorciato le distanze quando il risultato era sul 2 a 0. Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di InterTV il tecnico Antonio Conte, commentando il ritorno alla vittoria dei propri ragazzi.

LOTTA SCUDETTO – “Questa sera avevamo l’obbligo della vittoria, per tornare a 6 punti dalla vetta della classica per alimentare le speranze in vista del finale di campionato. Potevamo ottenere una vittoria più serena, invece abbiamo preso gol da una distrazione su calcio d’angolo. I ragazzi hanno fatto una buona partita, sono soddisfatto. Vogliamo fare cose importanti. Noi dobbiamo alimentare la speranza e la voglia, per cercare di giocare un finale di campionato nel migliore dei modi. Per noi non c’è spazio per sbagliare, a differenze di Juventus e Lazio. Per questo dobbiamo trovare una cattiveria sotto porta che ci fa chiudere le partite, per non arrivare alla fine con l’ansia”.

CONDIZIONE FISICA – “Il problema della condizione non c’è, ma non si deve andare in affanno. Le occasioni vanno capitalizzate, come avremmo dovuto fare con il Napoli. Oggi abbiamo sprecato delle occasioni e ci è venuto un po’ di affanno. I ragazzi mi hanno soddisfatto, dobbiamo continuare così, sia nella fase di possesso che di non possesso. Speriamo di recuperare i giocatori”.

ERIKSEN – “Abbiamo potuto lavorare più tempo con lui, sia dal punto di vista tattico che fisico. Deve essere più cattivo, deve far gol. Sono comunque contento della prestazione, oggi sono stati 3 punti vitali. In queste partite devi vincere, non ci sono altre soluzioni”.

