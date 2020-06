Inter-Sampdoria, Conte (Inter Tv): “Dobbiamo essere più cinici e cattivi. Eriksen? Mi aspetto ancora molto di più da lui”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato a Inter Tv al termine del match contro la Sampdoria, vinto per 2-1 con le reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ecco le sue parole: “

VITTIME E MARIO CORSO – “C’è grande tristezza per le vittime del Covid. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo una situazione incredibile e inaspettata che ha lasciato amarezza perché vedere tutte quelle vittime, non solo in Italia, ma nel mondo, dispiace tanto. E’ una cosa che ha colpito tutti. E’ difficile anche trovare le parole. Oggi, dispiace per la scomparsa di un campione soprattutto come uomo. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, solare con la battuta pronta e che amava l’Inter. Era un piacere scambiare due parole con lui. E’ stata una cosa improvvisa, io sono stato avvisato da Oriali. Siamo vicini alla famiglia. Dispiace quando campioni di vita e persone per bene se ne vanno“.

PARTITA – “Abbiamo fatto un po’ tutto noi. La prestazione è stata ottima, abbiamo creato tanto. Segnato due gol e la pecca sta nel fatto di aver creato tanto e aver segnato solo due gol. Bisogna imparare ad essere cattivi quando ne abbiamo la possibilità. E’ accaduto con il Napoli, dove sono passati e noi abbiamo visto la gara sul divano a mangiare la pizza. Noi potevamo chiuderla e il calcio d’angolo, dopo due occasioni clamorose, e si è rimessa emotivamente in gioco la partita. Era la partita della vita perché se vogliamo avere una speranza, piccola o una buona, ti aiuta a sognare per raggiungere traguardi importanti, dobbiamo vincere. Dobbiamo fare la stessa cosa nelle prossime gare, non abbiamo margine di errore, a differenza di Juve e Lazio. Noi ci crediamo e vogliamo giocarcela fino alla fine perché è giusto per una squadra come l’Inter“.

LOTTA PER LO SCUDETTO – “Il fatto che bisogna giocare ogni tre giorni porta a situazioni anomale e dove bisognerà essere anche fortunati di poter contare su tutta la rosa perché non si potrà pensare di usare sempre gli stessi. Sono contento di come hanno lavorato e stanno lavorando i ragazzi. Noi oggi dovevamo vincere perché i punti sarebbero stati troppi. Con sei punti puoi mettere pressione agli altri“.

MODULO – “Abbiamo sfruttato questo periodo per trovare soluzioni tattiche nuove e integrate calciatori come Eriksen, che non era entrato nei meccanismi essendo arrivato a gennaio e non in una top condizione. Da lui mi aspetto molto di più perché poteva fare due gol oggi e lui ha la qualità sia nell’assist che nella finalizzazione. Dobbiamo diventare cinici e cattivi se vogliamo puntare a qualcosa di importante“.

