Inter-Sampdoria, de Vrij pienamente recuperato. D’Ambrosio e Godin già in gruppo

Come filtrato nelle prime indiscrezioni ieri mattina, ci sono buonissime notizie per Antonio Conte in vista del match di campionato di domenica sera. Come confermato anche questa mattina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’allenatore leccese recupera definitivamente Stefan de Vrij che ha evidentemente smaltito i fastidi accusati nel finale del match di Coppa Italia e che lo avevano costretto a chiamare il cambio alla panchina facendo entrare Ranocchia in campo.

Segnali incoraggianti anche da parte di Diego Godin e Danilo D’Ambrosio che hanno svolto l’intera seduta di allenamento ad Appiano Gentile in gruppo nella giornata di ieri. Il loro utilizzo in vista di domenica, considerando un calendario da qui in avanti fittissimo, andrà però valutato con moltissima cautela per evitare al massimo i rischi di una possibile ricaduta. Perché questi uomini saranno fondamentali dal momento che presto sarà necessario un turnover attento specialmente nel reparto arretrato.

