LIVE Inter-Sampdoria, segui la diretta su Passioneinter.com

Commenta la partita su Telegram con 1984 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Tocca a noi. Buonasera e ben ritrovati amici interisti. Si riparte dal campionato, sembra passata una vita. Archiviata la delusione in Coppa Italia è il momento di ricominciare a correre in Serie A. Va in scena in un San Siro completamente vuoto il recupero della 25a giornata di campionato, un Inter-Sampdoria che per la formazione nerazzurra vale tantissimo. Segui con noi questo Inter-Sampdoria in diretta su Passioneinter.com.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Sampdoria

In attesa di conferma INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

In attesa di conferma SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez; Gabbiadini. All. Ranieri

Classifica Serie A aggiornata

Ecco la classifica di Serie A aggiornata.

Classifica marcatori Serie A

Questa la classifica marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale.

Calendario Inter

Infine il calendario dell’Inter con i prossimi impegni di campionato.