Inter-Sampdoria, Eriksen (Inter TV): “Mi sto ambientando, ho trovato un grande gruppo. Scudetto? Io dico sì”

L’Inter è tornata alla vittoria dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Nella gara casalinga contro la Sampdoria, gli uomini di Antonio Conte hanno conquistato i tre punti, grazie alla coppia gol Lukaku–Lautaro. Uno dei protagonisti della gara è stato Christian Eriksen, sempre più al centro del progetto nerazzurro. Raggiunto dai microfoni di Inter TV, il centrocampista danese ha commentato la gara.

Ecco le parole di Eriksen: “Con questo sistema di gioco c’è molto spazio per me in questo momento. Gli avversari sono spaventati da Lukaku e Lautaro, quindi io devo solo occuparmi di fornire palloni a loro due. Questa sera avrei potuto segnare più di due volte, potevo tirare meglio. Sono stato frettoloso in un paio di situazioni, farò meglio in futuro. L’ambientamento a Milano va sempre meglio, anche per quanto riguarda la lingua. Dopo sei mesi ho trovato un grande gruppo che mi ha accolto e ora la situazione può solo migliorare. Scudetto? Io dico sì!”

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!