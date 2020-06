Verso Inter-Sampdoria, Godin e D’Ambrosio recuperano. Ancora fuori Vecino

Dopo la deludente eliminazione dalla Coppa Italia, arrivata in seguito ad una buona prestazione contro il Napoli, l’Inter ha già rivolto lo sguardo al match di domenica sera contro la Sampdoria. Sarà di fatto la primissima giornata di Serie A dopo il lunghissimo stop causato dal coronavirus, in cui andranno in scena i famosi recuperi della 25esima giornata tra cui il match di San Siro tra nerazzurri e blucerchiati. Per questo motivo, questa mattina Tuttosport ha fatto il punto sull’infermeria nerazzurra.

Secondo il noto quotidiano sportivo torinese, da Appiano Gentile giungono buone notizie. Nonostante Matias Vecino sia ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio, Antonio Conte potrà quantomeno recuperare appieno sia Diego Godin che Danilo D’Ambrosio. Il centrale uruguagio, rimasto a casa per la trasferta di Napoli, ha disputato la partitella in allenamento contro la Primavera. Rassicurano infine anche le condizioni di Stefan de Vrij, costretto a chiedere il cambio per affaticamento nel match del San Paolo.

