Inter-Sampdoria, i quotidiani elogiano Lautaro: “Bentornato Toro! Testa lontana dal Barça”

L’Inter e Conte possono sorridere: Lautaro Martinez è tornato. Il Toro zittisce le critiche e le voci di mercato con una grande prova, trascinando la squadra nerazzurra al successo contro la Sampdoria nel recupero di Serie A. Le pagelle dei quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Tacco e punta, finezza e concretezza. Il Toro fa festa e dimentica Napoli. Sempre sul pezzo, attivo sul primo passo, detta il passaggio e lavora di sponda. Il gol è una conseguenza. Testa lontana dal Barça, almeno per una notte”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Il gol, che mancava dal 26 gennaio, ma soprattutto segnali di Lautaro: corre, lotta, si fa ammonire, accorcia e duetta con Lukaku. Bentornato “Toro”. Conte e l’Inter possono sorridere”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Un fantasma a Napoli, stavolta entra in partita con un tacco con cui spalanca la difesa doriana in occasione dell’1-0. E non basta. Segna il gol del 2-0 e si muove con i tempi giusti per 50-60 minuti, poi cala”.

