Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: Gagliardini per Conte, Ranieri perde Quagliarella

Finalmente si riparte. Inter e Sampdoria si sfidano, a quattro mesi di distanza dal calendario iniziale, per provare a dimenticare le fatiche di un’emergenza che ha stretto l’Italia nella sua morsa dirompente. Appuntamento alle 21:45 a San Siro per il match tra la squadra di Antonio Conte e l’undici di Claudio Ranieri e per il primo vero assaggio di campionato in chiave interista. Diamo insieme uno sguardo alle probabili formazioni di Inter-Sampdoria partendo proprio dall’assetto nerazzurro.

Il tecnico della Beneamata dovrà rinunciare non solo a Vecino, fuori da diversi giorni per infortunio, ma soprattutto a Sensi e Brozovic, con il croato finito ko proprio nella vigilia del match per un risentimento muscolare. Spazio dunque al 3-4-1-2 per l’Inter, con Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa davanti ad Handanovic. A centrocampo, ballottaggio tra Gagliardini e Borja Valero per affiancare Barella in mezzo, con l’ex Atalanta in vantaggio sul diretto concorrente. In fascia agiranno invece Candreva e Young, protagonista sull’out mancino. Eriksen sulla trequarti dietro Lukaku e Lautaro Martinez, la coppia d’oro della Beneamata.

Assenza pesante anche per Ranieri, a Milano privo del suo Quagliarella, out a causa di un problema al polpaccio accusato sabato scorso. Nel suo 4-4-1-1, il tecnico dei blucerchiati punterà su Bereszynski e Murru in corsia, con Tonelli e Yoshida centrali di difesa davanti ad Audero. A centrocampo, Depaoli e Jankto protagonisti in fascia e la coppia Ekdal-Linetty invece ad agire in mezzo, con Ramirez alle spalle di Gabbiadini. Tra le possibili novità in vista di questa sera, non è da escludere un eventuale passaggio al 3-5-2 per la Sampdoria, con Colley tra i centrali e Vieira in mezzo, sacrificando i due esterni di centrocampo per far avanzare i terzini.

Queste, nel dettaglio, le probabili formazioni di Inter-Sampdoria:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro (All. Conte)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Murru; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez, Gabbiadini (All. Ranieri)



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!