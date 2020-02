Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: Handa ancora out, dubbio Eriksen

Archiviata la vittoria in Europa League contro il Ludogorets, per l’Inter di Antonio Conte è tempo di tornare a pensare al campionato. Di fronte, tra soli tre giorni, ci sarà infatti la Sampdoria di Claudio Ranieri, che occupa la 17esima posizione in classifica e si ritrova invischiata nella lotta per la salvezza. Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Inter-Sampdoria, in programma domenica sera alle ore 20.45 a San Siro.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

Inter (3-4-1-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Aguello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

