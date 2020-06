Inter-Sampdoria, Mariani arbitrerà l’incontro: i precedenti con le due squadre

Sono state da pochissimi minuti divulgate le designazioni ufficiali per le prime sfide in Serie A dal ritorno in campo dopo il coronavirus. Campionato italiano che riparte con i recuperi della 25esima giornata con i riflettori puntati sul posticipo delle 21.45 di domenica 21 giugno tra Inter e Samdporia. A San Siro, a dirigere il match, sarà l’arbitro Maurizio Mariani che per la terza volta in stagione incrocerà i nerazzurri.

Il direttore di gara della sezione di Aprilia, verrà assistito da Colarossi e Di Iorio, mentre Pairetto farà da quarto uomo. Al Var l’esperto ex arbitro Mazzoleni e Preti nelle vesti di Avar. Per quanto riguarda i precedenti con le due squadre, Mariani ha arbitrato per ben sei volte l’Inter in tutta la sua carriera. Nei due incroci stagionali, i nerazzurri hanno vinto contro l’Udinese in casa per 1-0 e pareggiato in trasferta per 1-1 contro la Fiorentina.

Nel bilancio complessivo, invece, l’Inter ha totalizzato 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte con l’arbitro Mariani in campo. Per quanto riguarda gli incroci con la Sampdoria, invece, delle 10 partite dirette, il fischietto di Aprilia ha assistito a 3 vittorie 2 pareggi 5 sconfitte della formazione blucerchiata.

