Inter-Sampdoria, Marotta (Sky): “Bisogna alzare il livello”. Poi blinda Lautaro: “Ottimista sulla sua permanenza”

L’Inter scenderà in campo a breve contro la Sampdoria a San Siro dopo oltre tre mesi di astinenza dalla Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte si troveranno di fronte la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

Il dirigente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky prima del match: “Scudetto? Sono uno stimolo le parole di Conte, ci sono 13 partite e 39 punti a disposizione. Può succedere di tutto avanti e dietro. Da stasera dobbiamo essere motivati e carichi, i tre punti stasera sono un bel viatico”.

LAUTARO – “Che sia oggetto di attenzioni di mercato è risaputo. Ha grandissime qualità e ha tante squadre che vogliono trattarlo. L’Inter non vuole vendere i propri giocatori e se il giocatore non vuole andare via lo teniamo stretto. Siamo fermi da 3 mesi e dobbiamo avere la pazienza di aspettare la forma migliore. E’ stata solo una partita quella di Napoli, non si può valutare. Andare via? E’ lusingato dall’attenzione dei grandi club, è umano. Da parte nostra vogliamo trattenerlo. Da parte sua non ha mai manifestato la voglia di andar via. Sono ottimista sulla sua permanenza”.

CRESCITA – “E’ importante la stabilità della società attraverso la permanenza di azionisti che sono innamorati della società e che vogliono portare l’Inter in alto. Quindi quando c’è un club portato verso questi obiettivi anche la squadra lavora in questa direzione, sta a noi alzare il livello qualitativo del gruppo attraverso una continuità societaria. Noi ci stiamo adeguando alle direttive della famiglia Zhang che è qui per essere protagonista. Abbiamo iniziato un nuovo ciclo con Antonio Conte, si sono visti risultati positivi. Continuiamo su questo cammino e vogliamo quanto prima toglierci delle soddisfazioni alzando qualche trofeo”.

CALCIO ITALIANO – “La gente vuole tornare alla normalità, il calcio è un fenomeno sociale e sta a noi alleviare la sofferenza delle famiglie. Tutti abbiamo sofferto direttamente o indirettamente. Attraverso il calcio ci sarà spensieratezza ed è questo il motivo principale che ha portato il mondo calcistico ad optare per la ripartenza. E’ stato un obiettivo raggiunto grazie al grande lavoro svolto da Gravina. Attraversiamo un momento straordinario e non leggibile fino in fondo, dovremo vedere la reazione del campo. Noi abbiamo cercato di proporre alla federazione ma il consiglio si è espresso in modo negativo. Non ne facciamo un dramma”.



