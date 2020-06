LIVE – Le PAGELLE di Inter-Sampdoria 2-0: bentornata LuLa!

Torna anche il campionato per l’Inter di Antonio Conte, che nel San Siro deserto di questa sera affronta la Sampdoria di Claudio Ranieri. Gara fondamentale per rientrare nella corsa Scudetto con Lazio e Juventus, per i nerazzurri sarà importante anche per scacciare la delusione portata dall’eliminazione in Coppa Italia per mano del Napoli. Passioneinter.com vi propone, come di consueto, le pagelle live di Inter-Sampdoria. Eccole qui di seguito.

Le pagelle LIVE di Inter-Sampdoria

HANDANOVIC sv

SKRINIAR 6,5

DE VRIJ 6

BASTONI 6,5

CANDREVA 7

BARELLA 6,5

GAGLIARDINI 6

YOUNG 6,5

ERIKSEN 7

LAUTARO MARTINEZ 7 – Di nuovo a segno la LuLa: il Toro scaccia tutte le malelingue e torna ad esultare.

LUKAKU 7,5 – Grande assist di Eriksen, Big Rom non può fallire l’1-0!

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!