Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: Eriksen dietro alla LuLa. Godin-Bastoni, ecco chi vince il ballottaggio

L’Europa League ha portato tranquillità, ma l’impegno con la Sampdoria servirà all’Inter per confermare la serenità ripiombata sull’ambiente dopo due sconfitte di fila: in altre parole, occorrerà vincere: anche perché – in caso di altri risultati – il distacco dalla Juventus e, a questo punto, dalla Lazio, rischia di aumentare diminuendo così l’appeal dell’Inter nella corsa Scudetto. Antonio Conte, dal canto suo, sa che non può sbagliare, ed è pronto ad affrontare la banda di Ranieri con la migliore formazione possibile.

In porta – con Handanovic ancora infortunato – ci sarà ancora Padelli, mentre in difesa (oltre ai soliti de Vrij e Skriniar) dovrebbe essere data continuità a Godin dopo la buona prova a Razgrad. Sulle fasce si tornerà all’assetto Candreva–Young (il primo, in Bulgaria, è stato tenuto a riposo), col centrocampo che sarà messo nei piedi di Brozovic e Barella. Ci sarà Eriksen: probabile la partenza da trequartista in un 3-4-1-2, alle spalle dell’inossidata coppia Lautaro Martinez–Lukaku.

Sul fronte doriano, invece, solito 4-4-2 per Ranieri che – verosimilmente – schiererà Bereszynski, Colley, Yoshida e Augello a protezione di Audero. A dettare i tempi a centrocampo ci saranno Ekdal e Linetty, mentre sulle corsie agiranno Depaoli e Jankto. Tandem offensivo affidato al solito duo Quagliarella–Gabbiadini.

Le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

INTER (3-4-1-2): Padelli; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Martinez, Lukaku. All: Conte

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All: Ranieri



