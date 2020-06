Inter-Sampdoria, Ranieri (Rai): “Noi troppo timidi, mi è piaciuto il secondo tempo. Non ci stavo a fare la vittima sacrificale”

E’ stata una partita forse a due facce, quella della Sampdoria di Claudio Ranieri, sconfitta questa sera dall’Inter a San Siro per 2-1. I blucerchiati, infatti, dopo un primo tempo in cui sono stati schiacciati nella propria metà campo dalla squadra di Antonio Conte, hanno saputo reagire dopo aver trovato il gol del 2-1 che ha accorciato le distanze tra le squadre. A commentare la partita è stato proprio il tecnico sampdoriano Claudio Ranieri ai microfoni di Rai Sport.

“Siamo stati troppo timidi, troppo timorosi, forse anche perché l’Inter aveva già giocato ed era già entrata in clima partita – ha dichiarato Ranieri – Io mi aspettavo di più, siamo stati timidi, paurosi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia e sono stato soddisfatto. La seconda frazione di gioco mi fa ben sperare, non ci stavo a fare la vittima sacrificale e ho chiesto di reagire perché abbiamo tutto per poter fare bene anche a San Siro”.

