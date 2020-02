Inter-Sampdoria: recupero destinato al 20 maggio, ad oggi non sembrano esserci alternative possibili

Il rinvio di Inter-Sampdoria della scorsa giornata a causa Coronavirus ha creato un problema importante per quanto riguarda la calendarizzazione dei recuperi. L’Inter infatti, essendo ancora in corsa su tre competizioni, non sembra avere un buco possibile per recuperare la partita prima del 20 maggio, ovvero il mercoledì che precede l’ultimo weekend del campionato 2019/2020.

L’ad nerazzurro Marotta ha tentato in extremis di trovare una soluzione potenzialmente valida; quella di recuperare la partita il 6 marzo, giornata in cui sarebbe stato previsto il ritorno di Coppa Italia con il Napoli, posticipando ovviamente quest’ultimo. Il problema si è verificato dal momento in cui posticipando la semifinale di ritorno sarebbe slittata anche la finale. Giocandosi quest’ultima allo stadio olimpico di Roma, la situazione andrebbe in conflitto con i lavori necessari previsti per la partita di inaugurazione dell’europeo 2020.

Dunque non sembra esserci via d’uscita. Al momento l’unica data disponibile sembra essere quella del 20 maggio e, a meno di grossi stravolgimenti, sarà quella confermata dal comunicato ufficiale che si attende nei prossimi giorni.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!