Inter-Sampdoria rinviata, quando il recupero? Possibile data a metà maggio!

Recupero Inter-Sampdoria

A seguito del comunicato ufficiale relativo al rinvio di Inter-Sampdoria, gara in programma questa sera alle ore 20.45 a San Siro, sono naturalmente iniziate le analisi del calendario per cercare di capire quando sarà possibile fissare il recupero della gara. Se per una squadra che disputa solo il campionato trovare una data è piuttosto semplice, per un’altra, come quella di Conte, che invece è ancora in corsa in tre competizioni la questione diventa molto più complessa.

Inter-Sampdoria rinviata: quando il recupero?

Il calendario dei nerazzurri a partire da questo periodo è a dir poco fittissimo: tra le gare di Coppa Italia e quelle di Europa League, infatti, quasi tutte le settimane sono piene di impegni, con partite ogni 3-4 giorni che si susseguono per settimane. Ipotizzando un possibile avanzamento dell’Inter fino alla finale di Europa League – che in sede di decisione della data di recupero non si può non considerare -, la prima data utile per il recupero di Inter-Sampdoria potrebbe essere mercoledì 20 maggio. Opzione a dir poco folle, poiché nel pieno della lotta scudetto è impossibile portare una delle squadre in lotta ad avere una gara in meno all’attivo fino all’ultima giornata di campionato (la domenica successiva infatti, il 24, si disputerà la 38a di campionato). Considerando solo i mercoledì, però, quello è il primo potenzialmente libero da impegni a partire da oggi. Ecco infatti qui di seguito il calendario degli impegni infrasettimanali dell’Inter.

Inter-Sampdoria, il calendario nerazzurro per il recupero

Giovedì 27 febbraio: ritorno sedicesimi di finale Europa League

Giovedì 5 marzo: ritorno semifinali di Coppa Italia

Giovedì 12 marzo: andata ottavi di finale Europa League

Giovedì 19 marzo: ritorno ottavi di finale Europa League

Mercoledì 25 marzo: sosta per le nazionali

Mercoledì 1 aprile: sosta per le nazionali

Giovedì 9 aprile: andata quarti di finale Europa League

Giovedì 16 aprile: ritorno quarti di finale Europa League

Mercoledì 22 aprile: turno infrasettimanale Serie A

Giovedì 30 aprile: andata semifinali Europa League

Giovedì 7 maggio: ritorno semifinali Europa League

Mercoledì 13 maggio: finale di Coppa Italia

Mercoledì 20 maggio: PRIMA DATA DISPONIBILE

