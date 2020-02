UFFICIALE – Serie A, Inter-Sampdoria è rinviata

Tutto confermato. Pochi minuti dopo la nota del Sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina Facebook ufficiale, arriva anche il comunicato dell’Inter a sancire il rinvio della partita contro la Sampdoria. “Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi” il comunicato diffuso dalla società nerazzurra poco dopo la mezzanotte di oggi.

La decisione arriva al termine del Consiglio dei Ministri straordinario che si è tenuto nella serata di sabato e che ha portato alla sospensione anche di tutti gli altri eventi sportivi in programma nella città di Milano vista l’allerta elevata per il coronavirus. Giovedì, inoltre, è in programma Inter-Ludogorets sempre a San Siro per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.