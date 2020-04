Accadde Oggi – 5 aprile 1998: Inter-Sampdoria 3-0, vittoria netta con perla finale di Ronaldo

Apparentemente, si trattava di una partita che non aveva più molto da dire: era un Inter–Sampdoria come tanti, nerazzurri in vantaggio 2-0 all’87esimo minuto, partita in cassaforte e tre punti assicurati per i nerazzurri di Simoni impegnati nell’inseguimento in vetta alla Juventus (che poi vincerà il campionato con 5 punti di vantaggio sui nerazzurri). Ma una partita non può mai dirsi finita se hai in campo un giocatore del calibro di Ronaldo, uno che in qualsiasi momento ti può cambiare la partita, ti può regalare un episodio e sprazzi di spettacolo anche nelle fasi più interlocutorie di una sfida.

E’ quello che succede, appunto, all’87esimo minuto di Inter-Sampdoria del 5 aprile 1998: la partita, come detto, non ha molto più da decretare, ma un’ultima perla, Ronaldo, trova il modo di regalarla. L’intuizione geniale, in questo caso, arriva dai piedi di Ze Elias che trova un passaggio smarcante perfetto per l’attaccante brasiliano che a quel punto s’inventa una giocata da Fenomeno: scarta il portiere doriano Ambrosio e deposita la palla nella rete ormai sguarnita. 3-0 e tutti a casa.

